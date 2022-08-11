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Kamu’da örgütlü 4 sendika Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde uyarı grevine gitti

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Kamu’da örgütlü 4 sendika Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde uyarı grevine gitti
Kamu’da örgütlü 4 sendika Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde uyarı grevine gitti

Kamu İşçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kamu Görevlileri Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği giderilmediği gerekçesiyle uyarı grevi yaptı.

Sendika yetkilileri greve ilişkin açıklamalarını ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde gerçekleştirdi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde personel eksikliği nedeniyle işlerin olması gerektiği gibi ilerleyemediğini anlattı.

Serdaroğlu, halkın eziyet çektiğini ve çalışan ile halkın karşı karşıya geldiğini ifade etti.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Bakan Arıklı’ya eleştirilerde bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, Ehliyetler Birimi’nden partizanca personel eksiltildiğini iddia ederek, Motorlu Araçlar Birimi’nde de sürekli veznelerde çalışan partililerin, iş yükünün çok olması nedeniyle daha rahat dairelere görevlendirildiğini ileri sürdü.

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun da, Lefkoşa Ehliyetler Birimi’nin Trafik Dairesi’ne bağlı olduğunu sadece çalışanların bildiğini savunarak, ilgili bakanın bunu bilmediğini iddia etti.

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