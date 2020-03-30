KAMUSEN’den Sağlık Bakanlığı'na 50 Bin Tl Katkı

Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) koronavirüs salgınıyla mücadele çabaları için Sağlık Bakanlığı’na kit ve tıbbi malzeme alımı maksadıyla 50 bin TL katkıda bulunduğunu açıkladı.

KamuSen Genel Başkanı Metin Atan, yaptıkları katkıyı duyurduğu yazılı açıklamasında, 50 bin TL'lik katkı yanında ayrıca sendikanın yan kuruluşu DEMYAK'ın da yönetim kurulu kararıyla sendika üyelerine 3 ay taksit erteleme veya öteleme yaparak taksitlendirme faizlerini minimize uygulayacağını kaydetti.

Atan, görev icabı karantinada bulunan sağlık çalışanlarının görev değişimi esnasında evlerinde değil yurt veya otellere yerleştirilmeleri gerektiği de belirtilerek, virüsün evlere ve ailelere taşınmaması için bu önlemin uygulanmasını istedi.