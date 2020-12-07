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Kan Şekerini Düşürmek İçin Bu Besinleri Tüketin

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Temel besin gruplarından biri olan karbonhidratların sindirilmesinin ardından kan şekeri ortaya çıkar. Meyveler, kuru yemişler, pirinç ve patates gibi gıdalar kan şekerini yükseltecektir.
Kan Şekerini Düşürmek İçin Bu Besinleri Tüketin

Yağlı balıklar 

Somon, sardalya, ringa, hamsi ve uskumru, kalp sağlığı için büyük yararları olan, iltihabı azaltan Omega-3 yağ asitleri DHA ve EPA'nın yüksek kaynaklarıdır. Bu yağlardan düzenli olarak yeterince almak, kalp hastalığı ve felç riski yüksek olan şeker hastaları için özellikle önemlidir.

Balık, aynı zamanda tok hissetmenize yardımcı olan ve metabolizma hızınızı artıran mükemmel bir yüksek kaliteli protein kaynağıdır.

Yeşil yapraklı sebzeler 

Son derece besleyicidir ve kalorileri düşüktür. Ayrıca, kan şekeri seviyenizi yükselten, sindirilebilir karbonhidratları çok düşüktür. Ispanak, pazı, lahana ve diğer yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral kaynağıdır.

Lutein ve zeaksantin adlı antioksidan içerikleri ile, gözlerinizi yaygın diyabet komplikasyonları olan maküler dejenerasyon ve katarakttan korur.

Tarçın 

Birçok kontrollü çalışma tarçının kan şekeri seviyesini düşürebildiğini ve insülin duyarlılığını artırabildiğini göstermiştir. Çoğunlukla marketlerde satılan Çin tarçının kullanımı günde 1 çay kaşığı ile sınırlandırılmalıdır.

Kumarin adlı bir madde içerdiğinden yüksek dozda alımı sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Diğer yandan şeker üzerinde daha yüksek etkiye sahip doğru Seylan tarçını daha az kumarin içermektedir.

Kalp hastalığı için risk faktörlerini iyileştirir, iyi bir kan şekeri kontrolünü destekler, göz sağlığını korur ve tok hissetmenizi sağlar.

Zerdeçal 

Kalp ve böbrek hastalığına karşı korurken kan şekeri seviyelerini ve vücuttaki iltihabı azaltabilecek kurkumin adlı aktif bileşeni içerir.

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