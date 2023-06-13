Kanada ve Hollanda, Suriye’ye dava açtı

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Kanada ve Hollanda'nın, 1984 tarihli BM İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye aleyhine dava açtığını ve geçici tedbir talebinde bulunduğunu bildirdi.

Uluslararası Adalet Divanı’ndan (ICJ) yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de işlenen suçların, İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Kanada ve Hollanda’nın 8 Haziran 2023’te dava açtığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Kanada ve Hollanda’nın ortak dava talebinde, “Suriye, 2011’den bu yana sivil eylemlere yönelik şiddetli müdahalelerine, durumun silahlı çatışmaya dönmesinden sonra da devam ederek uluslararası hukuku sayısız defa ihlal etti” ifadesine yer verdi.

DAVA TALEPLERİNİN GEREKÇELERİ BELLİ OLDU

İki ülkenin dava taleplerinin gerekçeleri arasında ‘İşkence ve diğer zalimane yöntemlerin kullanılması, gayriinsani, küçültücü muamele ve cezalara başvurulmasının yanı sıra tutuklulara yönelik menfur muameleler, tutukluların gayriinsani koşullarda tutulması, zorla kaybetme, cinsel, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve çocuklara karşı şiddet uygulanması’ sayılırken Suriye’ye atfedilen uluslararası ihlaller arasında ‘Sivillerin menfur şekilde cezalandırılarak çok sayıda ölüm, yaralanma, fiziki ve ruhsal zarara sebebiyet veren kimyasal silahların kullanılması’ gösterildi.

Kanada ve Hollanda, Suriye’nin de 1984 tarihli BM İşkencenin Önlenmesi Anlaşması’na taraf olması sebebiyle ICJ nezdinde Suriye aleyhine dava açarken, mevcut ihlallerin devam ettiği gerekçesiyle Divan’dan Suriye aleyhine tedbir kararına hükmetmesi istendi.

Divan’ın kurallarına göre tedbir talebi içeren başvurular tüm davalardan önce ele alınıyor.