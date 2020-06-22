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Kanada’da Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471’e yükseldi

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Kanada’da Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471’e yükseldi
Kanada’da Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471’e yükseldi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Covid-19 kaynaklı ölüm vakalarında son iki günde de artışlar kaydedildi. 

Bakanlık, toplam ölü sayısının 75 artarak 8 bin 471’e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca 101 bin 864 olan pozitif Covid-19 vaka sayısı, son 48 saatte 885 artarak 102 bin 749’a çıktı.

Kanada’da bugüne kadar toplam 2 milyon 415 bin 441 kişiye Covid-19 testi uygulandı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 64 bin 813 olduğunu açıkladı.

MEKSİKA İLE KANADA ARASINDA GEÇİCİ TARIM İŞÇİLERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu arada Meksika hükümetinin, daha önce Covid-19’a karşı korumasız kaldıkları gerekçesiyle durdurduğu Meksikalı geçici tarım işçileri konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığı açıklandı. Meksika Dışişleri Bakanlığı, Geçici Tarım İşçileri Programı kapsamında çiftliklerde çalışacak Meksika vatandaşlarının sıhhi koşullarının iyileştirmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bakanlık, Kanada ile geliştirilmiş güvenlik ve sağlık korumaları konusunda anlaşmaya varıldığını ve geçici tarım işçilerinin Kanada’ya gönderilmesine devam edileceğini belirtti.

Meksika geçen hafta salı günü, Kanada’daki 17 ayrı çiftlikte baş gösteren Covid-19 salgınının ardından Meksikalı geçici işçilerden 3’ünün ölmesi üzerine Koronavirüs enfeksiyonu kapan çiftliklere işçi göndermeyi durdurduğunu açıklamıştı.

Kanada Federal İstihdam Bakanı Carla Qualtrough da yaptığı yazılı açıklamada, Meksikalı geçici işçilerin durumlarının iki ülke yetkililerinin oluşturduğu bir komisyon tarafından sürekli izleneceğini ve yaşanacak olumsuzluklara anında müdahale edileceğini belirtti. Kanada’daki çiftliklere her yıl, Meksika başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinden 60 bin geçici işçi çalışmak için geliyor.

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