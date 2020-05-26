Kanber: "Kemer sıkmayla ilgili bir paket ortaya çıkabilir"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZ) Başkanı Mahmut Kanber, TC-KKTC ekonomik protokolüyle iligli konuştu.

Söz konusu protokol hakkında hiçbir bilgi verilmediğini söyleyen Kanber, bu yüzden kemer sıkma protokolü olabileceğini de dile getirdi.

"İYİ ŞEYLER BEKLEDİĞİNİ GÖRMÜYORUM"

Geçmişten gelen ekonomik protokoller sonucunda da görüldüğü gibi ‘iyi şeyler beklediğini görmüyorum bizi’ diyen Kanber, ekonomik paketler sonrasında oldukça sıkıntılı dönemler geçirildiğini söyledi.

Söz konusu protokolün amacının bu dönem yaşadığımız pandemi krize yönelik bir açılım olup olmadığıyla ilgili bilginin de paylaşılmadığını kaydeden Kanber, “Bunun kolay ulaşılabilecek bir kaynak mı reel sektöre ulaşabilecek mi yoksa kamu reformu, bilişim reformu gibi şeyler mi, yolların tamamlanmasıyla ilgili projeler mi bunu bilmiyoruz” dedi.

Geçmişten gelen ülkemizin taahhüt edilenlere uymayıp da yapmaları için ayrılan kaynaksa piyasayı doğrudan etkilemeyeceğini belirten Kanber, kamuoyuyla içerik hakkında biraz da olsa bir şey paylaşmadıkları için kemer sıkmayla ilgili bir paket ortaya çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

"PİYASADA PARA YOK"

Mali protokollerin sıkıntılar ve reformlar için uygulandığına dikkat çeken Kanber, “Şu an bizim işletmelerimizi işletme kredilerine, turizmin tekrar başlamasına, kamu çalışanların maaşlarıyla ilgili bir takım kaynaklara ihtiyaç var” dedi.

Kamu çalışanlarının gelirleri tamamsa aslında tavandaki esnafın da gelirlerinin dengelendiğinin görüldüğünü vurgulayan Kanber, “Piyasada para yok şu an üretim yok. Bu çerçevede içeriye kaynak lazım” dedi.

Ülkeye söz konusu protokoldeki parayı borçlanma olarak yapılıyorsa bu kaynakların nasıl kullanıldığının topluma anlatılması gerektiğini ifade eden Kanber, söz konusu durumun hükümetlerin iradelerine bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Popülizm yapmadan tüm kesimlerin faydalanması gerektiğine dikkat çeken Kanber, etkin şekilde kullanılmasını ön gördüklerini ekledi.