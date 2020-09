Kaner Group’tan DAÜ yeni burs sistemine destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne Kaner Group of Companies de destek verdi. DAÜ ile Kaner Group of Companies arasında, 22 Eylül 2020 Salı günü, saat 16:00’da, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun makamında “Kaner Group of Companies Öğrenci Bursu” sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile Kaner Group of Companies Direktörü Ahmet Serhan Kaner imza koydu. Kaner Group of Companies İç Pazar Operasyon Müdürü Hakkı Haktanır da törende hazır bulundu.

“Kaner Group’a Teşekkür Ediyorum”

İmza Töreni’nde konuşan Doç. Dr. İşçioğlu, DAÜ’nün geliştirdiği burs sistemi ile başarılı olan ve mali sıkıntı yaşayan öğrencilere hayırsever iş insanları, kurum ve kuruluşların desteği ile burs imkanı sağlandığını dile getirdi. Doç. Dr. İşçioğlu, Kaner Group’a DAÜ Yeni Burs Sistemi’ne olan katkısından dolayı DAÜ ve öğrenciler adına teşekkür etti. Kaner Group of Companies Direktörü Ahmet Serhan Kaner de DAÜ’ye kendilerine bu fırsatı verdikleri için teşekkürlerini iletti ve bursun öğrencilere hayırlı olmasını diledi.