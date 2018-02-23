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 Kanser ile mücadele için "Bir Şarkı da Sen Söyle"

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 Kanser ile mücadele için "Bir Şarkı da Sen Söyle"
Kanser ile mücadele için "Bir Şarkı da Sen Söyle"

“Bir Şarkı da Sen Söyle!” sloganıyla bu yıl ilk kez düzenleyecek olan hem sanatsal anlamda hem de katkı bağlamında büyük bir sosyal sorumluluk örneği olan sokakta kanser ile mücadele için bir şarkı da sen söyle etkinliği 24 Şubat 2018, Cumartesi günü, 12:00 – 16:00 satleri arasında Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına Gemikonağı Sahil Yolu’nda gerçekleşecektir. 
Lefke Belediyesi’nin destekleriyle, değerli sanatçı Sayın Silvan Yaşlı önderliğinde, birçok sanatçının da katkı koyacağı bu müzik şöleninde, sanatçıların önlerinde duracak olan bağış kutuları ve gönüllülerin kuracakları standlar aracılığıyla Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına bağış toplanması planlanmaktadır. 
Vakıf Koordinatörü Sayın Övgü İnce verdiği demeçte, halkın birlik ve beraberliğiyle yapılan bu tarz anlamlı etkinliklerin hem Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuklarına hem de sanata çok büyük bir katkısı olduğunu ve bu bağlamda tüm halkı Gemikonağı Sahil Yolu’nda 24 Şubat 2018, Cumartesi günü (Yarın) gerçekleşecek etkinliğe davet ederken, etkinliği mümkün kılan Lefke Belediyesi’ne ve destek veren tüm sanatçı ve gönüllülere sonsuz teşekkürlerini iletti.


 

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