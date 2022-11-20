Reşat Kansoy Güzelyurt’ta gençlerin göçünü durdurmak ve iş ve aş sağlayabilmenin temel hedefi olduğunu açıkladı

Kansoy, “Yuvaya geri dönüşün başlayacağı bir Güzelyurt düşleyerek aday oldum” dedi

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, belediye başkanı olması durumunda ana hedefinin Güzelyurt’un en büyük sorunu olan göçü durdurmak olduğunu açıkladı.

Bunun için gençlere iş ve aş sağlayacak yeni alanlar yaratılması gerektiğini kaydeden Kansoy, bunun için projeler hazırladıklarını kaydetti.

Finansal kaynaklara ulaşarak tarım arazilerini koruyarak toplu konut yapımına öncelik verileceğini belirten Kansoy, yeni bir vizyon ile Güzelyurt’un turizm ve öğrenci şehri olacağını ifade etti.

Kansoy, Kıbrıs Postası web tv’de yayınlanan Siyasetin Ekonomisi programına konuk oldu.

Yerel yönetimlerin merkezi hükümet ile birlikte çalışarak bölgenin ekonomisinin ayağa kaldırılması gerektiğini söyleyen Reşat Kansoy, “Kentin kendi özellikleri üzerinden iktisadi bir kalkınmadan yanayım” diyerek konuyu detaylandırdı:

“KKTC’nin yüzde 67 sebze meyve ihtiyacını karşılıyor Güzelyurt ovası.. Güzelyurt körfezi ülkenin en uzun sahil şeridine sahiptir. Narenciye ihracatı var. 7000 küçük ve büyükbaş besicilik var ilçemizde. KKTC’nin tek arkeoloji ve doğa müzesi ve ören yerlerimiz var. Buna bir de iki farklı üniversiteyi ekledik. Potansiyeli ortaya çıkaracak fotoğrafımız budur. Ama kişi başına düşen milli gelir ile hane halkı iş gücü katılım oranına baktığınızda potansiyelin yeterince kullanılmadığını görebiliriz. İşte bu noktada master plana ve iktisadı kalkınma planına ihtiyaç vardır. Tarım, turizm, üniversitelerin kente katkıları noktasında yeniden yapılandırmalara ihtiyaç vardır.”

“Deniz gören emlak piyasası oluşturacağız”

Güzelyurt’ta yeni bir yerel yönetim vizyonuna kavuşulması gerektiğinin altını çizen Kansoy, bunun çıkışının ekonomiden geçtiğini kaydetti:

“Güzelyurt’ta işsizliği bitirmek için göçü durdurmak istiyoruz. İskele’ye bir bakalım.. Çok planlı olmasa da çok beğenmesek de 2010 sonrası İskele sahilinde patlama yaşandı. 2009 yılında iş yeri ve konut sayısına Güzelyurt’taki konut ve iş yeri inşaatı İskele’den çok daha fazlaydı. Ama şu anda Güzelyurt’un 20 katına ulaştı İskele.. Emlak satışları ile toprak değer kazandı. İşte bizim de bu noktaya ulaşmamız gerekir. Bizim Güzelyurt körfezi için de planlı bir kalkınmaya ihtiyacımız var. Yayla-Güneşköy-Aydınköy sahil şeridini doğayı koruyarak, alt ve üst yapısı ile yatırımcıya güven veren bir şekilde sokmalıyız. Burada denizi gören bir emlak piyasası yaratmalıyız.”

“Üç dalga göç yaşadık”

Güzelyurt’ta 1974’ten bugüne üç dalga göç yaşandığını söyleyen Kansoy, yeni yerel yönetim vizyonu ile bunu durdurmak istediklerini anlattı:

“Biz üç dalga göç yaşadık. İlki 1974 sonrası Güzelyurt’a rehabilite olan bazı kişilerin istenilen şartları yakalayamadığı için yurt dışına göç etmeleri. İkinci dalga göç ise New York zirvesindeki 29 (+) toprak pazarlığının yarattığı bir güven sorunu ve buna eklenen 1994 yılındaki ABAD kararının etkisi ayrıca Annan planı haritası Güzelyurt’tan Gönyeli ovasına bir göçü tetikledi. Üçüncü dalga göçe de ben torun sevgisi göçü diyorum. Evlatları göçen anne babalarımız torunlarına yakın olmak için göç etti. Bunu terse çevirecek politika ortaya koyacağız.”

Finansal kaynak… Ankara ve Brüksel ile iyi ilişkiler

Reşat Kansoy göçün durdurulması için konut projesine ihtiyaç olduğunu belirterek, bunun için finans kaynaklarının bulunacağını ifade etti.

“Göçün durdurulması için bu topraklara toplu konut ve sosyal konutlar yapılmalıdır. Bu psikolojik anlamda da toprağına sahip çıkılması mesajı verecektir. Bu noktada finansal desteklere ihtiyaç vardır. Ben göreve geldiğim zaman Ankara ile de Brüksel’in de finansal kaynak için kapısını çalacağım. Bu benim için çok önemlidir. Bir çok arkadaşımızı konut alamadığı için kaybettiğimizi gördüm. Ben gençlere iş aş ve konut sağlamak için aday oldum”

Turist ve öğrenciyle barışık bir kent

KONUT projesi dışında kısa vadede Güzelyurt çarşısında küçük dokunuşlarla turizmi ve öğrenciyi Güzelyurt Merkeze çekmek istediğini söyleyen Kansoy, “Güzelyurt’un ekonomik kalbi çarşıdır. O nedenle biz çarşıyı canlandırmalıyız. Burada yapılan yanlış işleri düzelterek çarşı ile turist ve öğrenciyi buluşturacağız. Güzelyurt turist ve öğrenciyle barışık bir kent olacak” dedi.

Yuvaya geri dönüşün başladığı bir Güzelyurt

ODTÜ ve Münih Üniversitelerinin yaptığı bir araştırmaya göre kentin binalarının yüzde 30’unun kerpiç olduğunun ortaya çıktığı bilgisini paylaşan Kansoy, bunun turizm açısından güzel bir haber olduğunu belirtti. “Bu binaları rehabilite edip dar sokakları, kerpiç binaları aynen bir Alaçatı modeline çevirebilir, turisti buraya çekebiliriz” diye konuştu.

Reşat Kansoy, sözlerinin sonunda “Yuvaya geri dönüşün başlayacağı bir Güzelyurt düşleyerek aday oldum. 7 gün 24 saat esaslı bir çalışma anlayışı ile Güzelyurt’un gelişmesi için çalışacağım, bunun sözünü veriyorum” dedi.