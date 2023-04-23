Kanunsuz Mal Tasarrufu

23.04.2023 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yaya olarak bulunan B.D.(E-29)’nin polis tarafından şüpheli olarak görülmesi üzerine, tasarrufunda iki ayrı valiz içerisinde çalınmış olduğundan şüphe edilen bir adet hilti, bir adet su motoru ve bir adet ot biçme makinesi tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tasarrufunda bulunan iş makineleri ile ilgili makul izahat verememesi üzerine tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.