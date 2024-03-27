Kanunsuz Silah Bulundurma Operasyonları: İki Ayrı Olayda Şüpheliler Tutuklandı

Metehan ve Girne'de gerçekleşen ayrı operasyonlarda, polis ekipleri A.A., S.S. ve K.M.'nin kanunsuz olarak tabanca ve mühimmat bulundurduğunu tespit ederek tutukladı. İlgili şahısların soruşturması devam ediyor

26 Mart 2024 tarihinde, saat 21:00 sularında, Kıbrıs'ın Metehan ve Girne bölgelerinde gerçekleşen ayrı operasyonlarda, kanunsuz silah bulundurma suçundan iki ayrı tutuklama gerçekleşti.

Metehan'daki operasyonda, Polis Ekipleri tarafından A.A. (E-36) ve S.S. (E-35) isimli iki şüphelinin kullanımındaki araçta yapılan aramada, 2 adet tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör ve toplam 9 adet canlı mermi ele geçirildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Girne'deki olayda ise, Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından K.M. (E-40) isimli şüphelinin kaldığı ikametgahın aranması sonucunda, 2 adet tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör ve toplam 32 adet canlı mermi bulundu. Söz konusu şahıs ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen S.S. (E-33) ve Ö.K. (E-45) ise tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.