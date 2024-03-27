Kanunsuz Silah Bulundurma Operasyonları: İki Ayrı Olayda Şüpheliler Tutuklandı

26 Mart 2024 tarihinde, saat 21:00 sularında, Kıbrıs'ın Metehan ve Girne bölgelerinde gerçekleşen ayrı operasyonlarda, kanunsuz silah bulundurma suçundan iki ayrı tutuklama gerçekleşti.
Metehan'daki operasyonda, Polis Ekipleri tarafından A.A. (E-36) ve S.S. (E-35) isimli iki şüphelinin kullanımındaki araçta yapılan aramada, 2 adet tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör ve toplam 9 adet canlı mermi ele geçirildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
Girne'deki olayda ise, Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından K.M. (E-40) isimli şüphelinin kaldığı ikametgahın aranması sonucunda, 2 adet tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör ve toplam 32 adet canlı mermi bulundu. Söz konusu şahıs ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen S.S. (E-33) ve Ö.K. (E-45) ise tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.
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