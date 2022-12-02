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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu (Gelişme)

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu (Gelişme)
Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu (Gelişme)

29.11.2022 tarihinde, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen yaklaşık 23 gram ağırlığında hintkeneviri tasarrufu meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.K.(E-25), 01.12.2022 tarihinde tutuklanmıştır.

Bahse konu şahısın aracında ve ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.  

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