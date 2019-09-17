Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

16.09.2019 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Dipkarpaz’da bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında, kontrol maksatlı durdurulan Y.Y.B.(E-41)’nin şüpheli hareketleri üzerine, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet öğütücü, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet elektronik nargile bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 16.09.2019 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, İskele’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında M.T.(E-30)’nin anayol kenarında çalışır vaziyette park halinde bulunan aracı içersindeki şüpheli hareketlerinden dolayı aracında yapılan aramada; içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.