Kapalı otel turizmi kararları doğrultusunda Bakanlıktan haftada 4 charter uçuşa izin verildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kapalı otel turizmi ile ilgili almış olduğu karalar doğrultusunda, yarından başlamak üzere yurt dışından Ercan Havalimanı’na haftada dört (4) adet charter (kiralık) uçuşa izin verildiğini duyuran bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınlayacaktır.

Söz konusu NOTAM’a göre charter seferlerle KKTC’ye gelecek yolcuların, uçuştan önce son 72 saat içinde alınmış, üzerinde QR kodu olan negatif sonuçlu PCR testi belgelerini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.

Charter seferlere verilen izinden, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarına uyacaklarına dair taahhütname imzalayan işletmeler yararlanabilecektir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından charter seferlerle ilgili yayınlanacak NOTAM, 15 Nisan 2021 Perşembe saat 00:01 ile 30 Nisan 2021 saat 23:59 arasında geçerli olacaktır.

Buna göre 30 Nisan 2021’e kadar, içinde bulunduğumuz hafta dahil olmak üzere her pazartesi saat 00:01’de başlayıp Pazar saat 23:59’da biten zaman dilimi içerisinde Ercan Havalimanı’na dört adet charter sefer düzenlenebilecektir.

Tarifeli seferler ile ilgili yürürlükteki NOTAM’a göre, her biri azami 200 yolcu bulundurma koşulu ile haftada dört adet tarifeli seferin Ercan Havalimanı’na inişine izin verilmektedir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı