Kaplumbağa yumurtlama alanı olan Vasilya'da kazı yapılıyor (video)

Sosyal medyada Güzelyalı (Vasilya) sahilinde ekolojik tahribat yapıldığına dair görüntüler paylaşılmakta.
Layik Topcan’ın paylaşımına göre Cevre Platformu’nun sosyal medya hesabına gönderilen görüntü ve fotoğraflarda Güzelyalı’da kaplumbaga yumurtlama alanında bir iş makinesinin kumu kazdığı görünmekte.
Sosyal medyadaki tepkilerden biri:
Kaplumbağa yumurtlama alanı olan vasilyada'ki güzelyalı sahilinde dozer çalışıyor. Çok fazla söze gerek yok, alıştık artık! KKTC'de sıradan bir pazar günü...
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