Kar-İş: "Ülke genelinde eylem ve grev başlatacağız"

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), otobüs "T" izinleri verilmesi donduruluncaya kadar ülke genelinde eylem ve grev başlatacağını, hatta bunu süresiz greve taşıyacağını açıkladı.

Kar-İş, sektörün yeni izinlere gereksinimi olmadığını, tam aksine toplu taşımada bir devlet politikası ve yasal mevzuata, düzene ihtiyaç olduğunu belirterek, verilen "T" izinlerinin iptal edilmesini istedi ve sektörün gelişmesi için diyalog çağrısı yaptı.

Kar-İş Başkanı Bekir Berksan Akandere ve üyeler, Lefkoşa Otobüs Terminalinde basın toplantısı düzenleyerek, sektörde yaşanan sıkıntıları dile getirdi ve sektörün siyasetten arındırılmasını, taşımacılık izinlerin bilimsel araştırmalara göre verilmesini talep etti.

Kar-İş Başkanı Akandere, şirketleşme ve kurumsallaşma yönünde profesyonel çalışma yaptıklarını, amaçlarının toplumun daha iyi hizmet alması, sektörün gelirinin artması ve toplu taşımacılığın daha verimli olması olduğunu söyledi.

Akandere, ancak öğrenci dışında yolcu bulmakta zorlandıklarını, üniversitelerin de taşımacılığı kendilerinin yaptığını ifade ederek, "Her üniversite kendi taşıyacaksa biz de profesyonel olamayacaksak demek ki bize gerek kalmıyor. Bütün araçlarımızı onlara devredelim" diye konuştu.

Toplu taşımacılığın devlet politikası istediğini ifade eden Akandere, bir özel okula 10 yeni izin verildiğini, bunu böyle yapmak yerine İhale ile hizmet alınabileceğini ve en azından topluma bir faydası olacağını kaydetti.

"İzinler durdurulsun elzem olmadıkça da verilmesin" diyen Akandere, ülkede adil bir toplu taşımacılığın yaratılması gerektiğini söyledi.

Kar-İş basın açıklamasını ise Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece okudu.

Gece, "T" izinleri ve toplu taşımacılığın geliştirilmesi ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını ancak üniversite, özel okul, kreş gibi yerlerle Kar-İş'i birbirine düşürecek "T" izinleri verildiğini kaydetti.

Bunun bakanlığın "samimiyetsizliğini" gösterdiğini savunan Gece, artık tahammüllerinin kalmadığını, kimsenin sektör üzerinden rant sağlayamayacağını belirtti.