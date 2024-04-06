Karaağaç'ta yangın... Ağaçlar küle döndü

05.04.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Karaağaç köyünün doğu kısmındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü ile 17 adet çam, 1 adet zeytin ve 2 adet harnup ağaçları tamamen yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.