  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Karaciğer büyümesi neden ve nasıl olur?

» »
Karaciğer büyümesi neden ve nasıl olur?
Karaciğer büyümesi neden ve nasıl olur?

Vücudu toksinlerden arındırma, farklı enfeksiyon türlerine karşı mücadele etmek, vitamin ve enerji depolanması, sindirim aktivitesi için gerekli olan safra maddesini salgılamak ve kanı temizlemekten sorumlu olan karaciğerin büyümesi çeşitli belirtilerle ortaya çıkar. Peki, Karaciğer büyümesi (hepatomegali) neden ve nasıl olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Eğer doktorunuz size genişlemiş bir karaciğeriniz olduğunu söylerse, normal boyutunun ötesinde şişmiş demektir. Karaciğer büyümesinde Hepatit gibi genellikle buna neden olan başka bir durum vardır. Sarılık ve iştahsızlık birçok karaciğer hastalığında ortaya çıkabilecek semptomlardır. Şimdi, Karaciğer büyümesi neden ve nasıl olur? Gelin hep birlikte öğrenelim…

KARACİĞER BÜYÜMESİ (HEPATOMEGALİ) NEDEN OLUR?

Karaciğer tüm vücudu temizleyen organdır ve vücudun tek başına işleyemediği toksinleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Karaciğer, karnınızın sağ üst kısmında bulunan büyük, futbol topu şeklinde bir organdır. Karaciğerin büyüklüğü yaş, cinsiyet ve vücut boyutuna göre değişir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok koşul karaciğer büyümesine neden olabilir:

Karaciğer hastalıkları

– Siroz
– Hepatit A, B ve C de dahil olmak üzere bir virüsün neden olduğu hepatit veya bulaşıcı mononükleozun neden olduğu
– Alkolden bağımsız karaciğer yağlanması
– Alkolik yağlı karaciğer hastalığı
– Karaciğerinizde anormal protein birikmesine neden olan bir hastalık (amiloidoz)
– Karaciğerinizde bakır birikmesine neden olan genetik bir hastalık (Wilson hastalığı)
– Karaciğerinizde demir birikmesine neden olan bir hastalık (hemachromatosis)
– Yağlı maddelerin karaciğerinizde birikmesine neden olan bir bozukluk (Gaucher hastalığı)
– Karaciğer kistleri
– Hemanjiyom ve adenom da dahil olmak üzere kanserli olmayan karaciğer tümörleri
– Safra kesesi veya safra kanallarının tıkanması

– Safra kesesi veya safra kanallarının tıkanması

Kanserler

– Vücudun başka bir yerinde başlayan ve karaciğere yayılan kanser
– Lösemi
– Karaciğer kanseri
– Lenfoma

Kalp ve kan damarı problemleri

– Karaciğeri boşaltan damarların tıkanması (Budd-Chiari sendromu)
– Kalp yetmezliği
– Kalbi saran dokunun iltihabı (perikardit)
– Toksik hepatit

KARACİĞER BÜYÜMESİ BELİRTİLERİ

Çoğunlukla, biraz genişlemiş karaciğeriniz varsa, herhangi bir belirti görmezsiniz. Şiddetli bir şekilde şişmiş ise, aşağıdakileri hissedebilirsiniz:

– Dolgunluk hissi
– Karnınızda ağrı

Büyümüş karaciğerinizin nedenine bağlı olarak, aşağıdaki gibi belirtilerle de karşılaşabilirsiniz:

– Derinin veya gözlerin sararması (sarılık)
– Yorgunluk ve halsizlik
– İştahsızlık
– Mide bulantısı
– Kilo kaybı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsülin direncine dikkat11 Temmuz 2019 Perşembe 22:00
  • Aşırı terleme yaşam kalitesini düşürüyor11 Temmuz 2019 Perşembe 21:00
  • Şekerli içecekler kanseri tetikliyor mu?11 Temmuz 2019 Perşembe 20:30
  • Huzursuz bacak sendromu tedavi edilebilir11 Temmuz 2019 Perşembe 20:00
  • Alzheimeri tarihe gömecek molekül keşfedildi!11 Temmuz 2019 Perşembe 19:00
  • Antibiyotiğe dirençli bakteri uyarısı10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:00
  • Bu yiyecekler diş sağlığınızı korumaya yardımcı oluyor10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:00
  • Kıbrıslı Türk profesörden tıp dünyasına yeni buluş10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
  • Hemoroid sorunu yaşayanlar bunlara dikkat09 Temmuz 2019 Salı 20:00
  • “Vegan beslenme biçimi sağlıklı değil”09 Temmuz 2019 Salı 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti