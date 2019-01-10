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Karakum’da hırsızlık!

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Polis, üç farklı tarihte “Erdener” Marketten geçen yıl hırsızlık yapan şahısın tutuklandığını duyurdu.
Karakum’da hırsızlık!

Polis, üç farklı tarihte “Erdener” Marketten geçen yıl hırsızlık yapan şahısın tutuklandığını duyurdu.

Karakum’da faaliyet gösteren “Erdener” markete geçen yılın kasım ve aralık ayları içerisinde üç farklı tarihte müşteri olarak giden H.B (K-41) ve N.B.’nin (K-22) market içerisinde bulunan kasap reyonundan toplam 3 kg 456 gr kuş başı et, bir adet cips, sekiz adet konserve mantar, bir adet saç tarağı, iki paket tavuk göğsü, bir adet saç yağı ve bir adet 2.5 litrelik kolayı çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar dün tespit edilerek tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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