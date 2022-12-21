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Karavezirler'den halka teşekkür

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“Belediye meclis üyelerimizle birlikte gördüğümüz ilgi, sevgi ve destekten dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyoruz”
Karavezirler'den halka teşekkür

Değirmenlik Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler, 17 köy 22 muhtarlıkta yeni dönem projelerini anlattıklarını belirterek, “Belediye meclis üyelerimizle birlikte gördüğümüz ilgi, sevgi ve destekten dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Karavezirler, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin her köyüne ve her vatandaşına eşitlikle hizmet edeceklerini ifade ederek, “Ortak paydamız doğduğumuz, büyüdüğümüz, alın terimizi akıttığımız bu topraklara olan sevgimizdir” şeklinde konuştu. Yeni dönemde önemli projeleri hayata geçirmek adına heyecan içinde olduklarını anlatan Karavezirler, “17 köyümüzü tek tek gezerek projelerimizi anlattık, proje kitapçıklarımızı dağıttık, halkımızla kucaklaştık. Dürüst, güvenilir, adil ve eşitlikçi vizyonumuzla çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Karavezirler, “Yine ülkenin örnek belediyesi ve göz bebeği olacağız, insanlarımızın hayat kalitesini ileriye taşıyacak yatırımlarımızı sürdürecek, temizlik ve çevrede kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde cadde dönüşümleri, kaldırım projeleri öne çıkacak, Kent ve Yaşam Parkı, Kültür Merkezi, Başpınar gibi özel projelerimiz hayat bulacak. Çok daha güzel olacak” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

 

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