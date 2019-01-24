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“Karayollarının durumunun artan yağış miktarlarına uygunluğu bilimsel olarak incelenip raporlanacak

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, ülke genelinde karayollarının mevcut fiziki durumu, drenaj sistemi ve sanat yapılarının, artan yağış miktarlarına uygunluğunun bilimsel olarak incelenip raporlanacağını açıkladı.
“Karayollarının durumunun artan yağış miktarlarına uygunluğu bilimsel olarak incelenip raporlanacak

Bağzıbağlı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde yaşanan aşırı yağışlar ve kaydedilen yağış miktarlarının bugüne kadar ülkemizde yapılan altyapıların yetersizliği gerçeğini ortaya çıkardığını kaydetti. 
 

Bu çerçevede bakanlığın bir inisiyatif aldığını belirten Bağzıbağlı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ-KKK) bünyesinde yer alan konu hakkında uzman akademisyen ekibi ile Karayolları Dairesi bünyesinde bulunan uzman ekiplerin işbirliği ile ülke genelinde karayollarının mevcut fiziki durumu, drenaj sistemi ve sanat yapılarının artan yağış miktarlarına uygunluğunun bilimsel olarak incelenip raporlanacağını ifade etti. 
 

Bağzıbağlı, bu incelemeler sonucunda tespit edilecek aksaklıklar ile yapım ve tasarım hatalarının giderilmesi konusunda hazırlanacak projelerde söz konusu akademisyenlerin desteğinin alınacağını belirtti.

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