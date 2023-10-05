Kardeşler Apple'ı dolandırdı: 10 bin sahte ürün, orijinaliyle değişti

ABD'nin San Diego kentinde iki kardeş, sahte Apple ürünlerini arızalı olduklarını bahane göstererek gerçekleriyle değiştirdi. Sekiz yıl boyunca 10 bin sahte Apple ürününü takas etmeye çalışan kardeşler sonunda yakayı ele verdi.

Zhimin ve Zhiting Liao, Pazartesi günü Çin'den iPhone ve iPad ithal etmek ve sahte ürünleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki Apple mağazalarında takas etmekten 41'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, ceza belgelerinde Zhimin Liao'nun 22 eyaletteki 105 Apple mağazasını bizzat ziyaret ettiğini ve yaklaşık 720 sahte iPhone ve iPad'i takas etmeye çalıştığını yazdı.

Savcılara göre Zhiting Liao, bizzat ABD'de 18 eyalette ve Kanada'da en az 200 Apple mağazasına gitti ve yaklaşık 718 sahte iPhone ve iPad'i takas etmeye çalıştı.

Savcılar ayrıca Liao kardeşlerin eşlerini de plandaki çeşitli rollerden dolayı suçladı.

Kadınların her biri de suçunu kabul etti ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Savcılar, sanıkların yaklaşık sekiz yıl boyunca faaliyet gösteren program sırasında mağazalarda 10 binden fazla sahte ürünü takas etmeye çalıştıklarını söyledi.

Karşılığında aldıkları orijinal ürünler daha sonra yabancı ülkelerdeki insanlara ihraç edildi ve Apple'ın toplam 6,1 milyon dolar civarında zararı oldu.

ABD Başsavcılığı'na göre kardeşler, savunma anlaşmalarının bir parçası olarak San Diego'daki beş konuttaki hisselerinden, suçtan elde edilen 250 bin dolardan fazla gelirden ve komployla bağlantılı 200'den fazla Apple iPhone'dan vazgeçmeyi kabul etti.