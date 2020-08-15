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Karpaz Gate Marina: "Bir çalışanımızın test sonucu pozitif"

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Karpaz Gate Marina: "Bir çalışanımızın test sonucu pozitif"
Karpaz Gate Marina: "Bir çalışanımızın test sonucu pozitif"

Karpaz Gate Marina yazılı bir açıklama yaparak bir çalışanlarının Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bu nedenle hizmet ağında çalışan tüm personele test yapıldığını, sonuçlar çıkana kadar hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, halk sağlığını korumak maksadıyla tesisin sadece marina müşterilerine açık olacağı da kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada 5 pozitif vakaya rastlandığı, bu vakalardan ikisinin yerel vakalar olduğu ifade edilmişti.

Karpaz Gate Marina'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüm halkımızın bilgisine,

İçinde bulunduğumuz ve tüm dünyanın ilk kez deneyimlediği bu olağan dışı süreçte herkesin yaşayabileceği gibi maalesef bir çalışanımıza bu sabah korona virüsü teşhisi konmuştur.

Hem çalışanımıza hem de tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.

Yiyecek ve içecek tesislerimiz bu hizmet ağında çalışan personelimizin testleri tamamlanıp sonuçları açıklanana kadar hizmet vermeyecektir. Her şeyin başı sağlık felsefemiz çerçevesinde müşterilerimizin ve hepimizin sağlığı açısından tesislerimiz sadece marina müşterilerimiz için açık tutulacaktır.

Sürecin başından beri Sağlık Bakanlığı ve Yenierenköy Belediyesi ile istişare ve diyalog içerisinde gerekli tüm önlemleri alarak hareket etmekteyiz.

En kısa sürede yeniden görüşmek dileğiyle…

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