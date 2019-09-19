Karpaz yolunu kullanacak sürücülerin dikkatine!

Sürücülerin Dikkatine
İskele - Karpaz Anayolu üzerinde, Mehmetçik Belediyesi tarafından yol bakım ve temizlik çalışmaları yapılacağından dolayı, Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı arasındaki yol 09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım Çayırova köy içerisinden sağlanacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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