Karpaz yolunu kullanacak sürücülerin dikkatine!

Sürücülerin Dikkatine

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde, Mehmetçik Belediyesi tarafından yol bakım ve temizlik çalışmaları yapılacağından dolayı, Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı arasındaki yol 09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım Çayırova köy içerisinden sağlanacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.