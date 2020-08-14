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Karpaz'da 2.vaka

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Karpaz Gate Marina'dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs testi pozitif çıkan depo görevlisinin eşinin de pozitif olduğu belirtildi.
Karpaz'da 2.vaka

Karpaz Gate Marina'dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs testi pozitif çıkan depo görevlisinin eşinin de pozitif olduğu belirtildi.

AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Değerli Müşterilerimiz, İçinde bulunduğumuz ve tüm dünyanın ilk kez deneyimlediği bu olağandışı süreçte herkesin yaşayabileceği gibi malesef muhasebe departmanımıza bağlı depo görevlisi olarak çalışmakta olan değerli bir çalışanımıza bu sabah korona virüsü teşhisi konmuştur. Dün yapılmış olan testlerde de eşinin testi pozitif olarak açıklanmış ve karantina altına alınmışlardı. Hem çalışanımıza hem de tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimiz sunar, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz. Her şeyin başı sağlık felsefemiz çerçevesinde müşterilerimizin ve hepimizin sağlığı için hizmetlerimizi dışarıdan gelen ziyaretçilere ve marinamızın tesislerini sadece marina müşterilerimiz için açık tutmaya karar verdik. Yiyecek ve içecek tesislerimiz bu hizmet ağında çalışan personelimizin testleri tamamlanıp sonuçları açıklanana kadar bu aşamada kapatılacaktır. Sürecin başından beri Sağlık Bakanlığı ve Yenierenköy Belediyesi ile istişare ve diyalog içerisinde gerekli tüm önlemleri alarak hareket etmekteyiz. Önlem amaçlı gönüllü olarak test yaptırmak isteyenler Pazartesi gününden sonra Mağusa Genel Hastahanesi’nde veya Özel Yakın Doğu Hastahanesi’ne müracaat edebilirler. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi için resepsiyonumuza başvurmanızı rica ederiz. Bu dönemin en sağlıklı şekilde atlatmayı temenni eder, size ve tüm ailenize sağlık dolu günler dileriz.

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