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Karzaoğlu görevden alındı

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Karzaoğlu görevden alındı
Karzaoğlu görevden alındı

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu görevden alındı.

Karzaoğlu'nun yerine Salih Güneş atandı.

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