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Karzaoğlu görevden alındı
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11.08.2022 16:36
Karzaoğlu görevden alındı
Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu görevden alındı.
Karzaoğlu'nun yerine Salih Güneş atandı.
Etiketler:
kıbrıs
,
manşet
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detay
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