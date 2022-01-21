  • BIST 2.011,16
  • Altın 785.90227
  • Dolar 13.436
  • Euro 15.2461
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

Kasulidis Ve Siyasi Partilerden EastMed Açıklaması

» »
Kasulidis Ve Siyasi Partilerden EastMed Açıklaması
Kasulidis Ve Siyasi Partilerden EastMed Açıklaması

 Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, EastMed boru hattı projesi ve Kıbrıs sorunu hakkında dün bazı açıklamalarda bulunurken, Rum siyasi partiler de eleştirilerini sürdürdü.


Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün “Antenna” televizyonuna yaptığı açıklamada, projeye ilişkin araştırmaların tamamlanmasını beklediğini ve araştırma sonuçların önceden değerlendirme gibi bir amacının olmadığını söylediğini aktardı.


Kasulidis, ABD’nin söz konusu projenin ilerleyemeyeceği yönündeki bilgiyi Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’e neredeyse eş zamanda ilettiğini belirtirken, bu gelişme konusunda büyük olasılıkla Türkiye’ye de bilgi verilmiş olduğunu vurguladı.


Kıbrıs sorununa ilişkin şu an için açıklayacağı yeni bir şey olmadığını belirten Kasulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “bazı düşünceleri olduğunu ve bunları, kendisi istediği zaman açıklayacağını” söyledi.


Gazete, bir diğer haberinde ise, DİKO ve Çevreciler Hareketi’nin, Rum hükümetinin enerji politikasına yönelik eleştirilerini dün de dile getirdiklerini yazdı.


Haberde, DİKO’dan yapılan açıklamada, Rum hükümetinin karışık ve zıt politikalarının, EastMed gibi uzun vadeli ve zor bir projeyi daha da karmaşık hale getirdiği belirtilerek, ABD’nin açıklamasına rağmen çabalamaktan vazgeçilmemesi gerektiği ifade edildi.


Çevreciler Hareketi ise, “EastMed projesinin hiç kimse istemiyorsaydı, o zaman kim bu projeyi ileri götürdü?” sorusunu gündeme getirdiği açıklamasında “doğru strateji ve planlamayla Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’in enerji merkezi haline gelebileceği inancını” vurgulandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 41 Üründen 38' i Temiz21 Ocak 2022 Cuma 15:43
  • Işıksal, Doğu Akdeniz, Kıbrıs Meselesi Ve Güvenlik Çalıştayı’na Katıldı21 Ocak 2022 Cuma 14:59
  • Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu Memur-Sen’nin Davetlisi Olarak Ülkede Bulunan Heyeti Kabul Etti.21 Ocak 2022 Cuma 14:37
  • Nakliye Primleri Ödendi21 Ocak 2022 Cuma 14:32
  • Başbakanlık: Rum Yönetimi Adada Huzuru Bozmak Üzere Yeni Adımlar Atmakta21 Ocak 2022 Cuma 14:26
  • Lefkoşa'da hırsızlık21 Ocak 2022 Cuma 13:11
  • Girne'de operasyon21 Ocak 2022 Cuma 12:56
  • Cemaliye Aydın'ın ölüm sebebi kalp krizi ve solunum yetmezliği olarak açıklandı21 Ocak 2022 Cuma 12:52
  • 29 yaşındaki Wisdom Onyekachukwu Nwakwanogo ölü bulundu21 Ocak 2022 Cuma 12:49
  • İçişleri Bakanlığı’ndan Avcılara Yönelik Önemli Duyuru21 Ocak 2022 Cuma 12:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti