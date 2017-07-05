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Kavurucu sıcaklar sona erecek mi?

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Kavurucu sıcaklar sona erecek mi?
Havanın yarın açık az bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer sisli olması bekleniyor.

Havanın yarın açık az bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer sisli olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 6 – 12 Temmuz dönemini kapsayan raporuna göre KKTC, belirtilen süre içerisinde genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak, hava genellikle açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41; sahillerde ise 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle  Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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