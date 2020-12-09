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“Kaybolan Kültürümüz Çarşaflarımız” Sergisi Açıldı

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Akademi Sanat Derneği’nin Kaybolan Kültürlerimiz Projesi kapsamında “Kaybolan Kültürümüz Çarşaflarımız” sergisi, dün akşam Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonunda gerçekleştirilen etkinlikle ziyarete açıldı.
“Kaybolan Kültürümüz Çarşaflarımız” Sergisi Açıldı

Akademi Sanat Derneği’nin Kaybolan Kültürlerimiz Projesi kapsamında “Kaybolan Kültürümüz Çarşaflarımız” sergisi, dün akşam Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonunda gerçekleştirilen etkinlikle ziyarete açıldı.

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Açılışa, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ile çok sayıda katılımcı katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılan sergide, el emeği ile Kıbrıslı kadınlar tarafından dokunan ve unutulan çarşaflar sergileniyor.

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EROĞLU

Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada açılışını gerçekleştirdikleri sergi ile bir ilki yaşatmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Sergide kadınlar tarafından el emeği ile dokunan çarşafların sergilendiğini dile getiren Eroğlu, “Kaybolan kültürlerimizin tekrardan gündeme getirip, hatırlatılması misyonuyla hareket ediyoruz.” dedi.

Eroğlu konuşmasının sonunda serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese ve kendilerine destek veren Bakan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

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ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasına “Geçmiş yıllarda yaşam şekillerimiz olan kültürümüzü böylesi bir organizasyon ile geleceğe taşıyan Akademi Sanat Derneği’ni kutluyor, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” diyerek başladı.

Gelişen teknoloji ile yaşam tarzlarının değiştiğine ancak geçmişe duyulan özlemin devam ettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı ve bu bilinç ile hep birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret etti.

Bakanlık olarak kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılması adına emek veren kişileri ve dernekleri desteklediklerini de belirten Çavuşoğlu, bu tür eserleri üretebilecek bilgiyi depolamak ve nesilden nesile aktarabilecek bir kadro oluşturmak gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu bu bağlamda, böylesi eserlerin sembolik olarak üretilebileceği bir imkan ve kadro oluşturma arzusunda olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda Kıbrıs Türk Kültürününü yaşatılması ve geleceğe taşınması adına kaynak ayıracaklarının da altını çizerek, “Gelecek nesilleri, bize emanet edilen bu kültürden mahrum etmeyeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından el emeği ile dokunan çarşafların sergilendiği serginin açılışı gerçekleştirildi.

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