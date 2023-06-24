Kayıp denizaltı pilotunun karısı, Titanik kurbanı çiftin büyük torunu

Wendy Rush, Titanik’te bulunan en zengin iki kişi olan Isidor Straus ve eşi Ida’nın büyük-büyük torunu… 1845 doğumlu Straus, Macy’y mağazasının sahibiydi ve anavatanları Almanya’dan dönüyorlardı.

Isidor ve Ida Straus’un 1905’te Dr. Richard Weil’le evlenen kızı Minnie’nin soyundan gelen Wendy Hollings Weil, 1986’da mühendis ve girişimci Stockton Rush’la evlendi.

Filmin atılan sahnesinde onlar var

Titanik batmaya başladığında Isidor ve Ida’ya bir cankurtaran sandalına binmeleri teklif edildi. Ama Isidor, tüm kadın ve çocuklar kurtulana kadar gitmeyeceğini söyleyerek teklifi reddetti.

Ida’ysa 40 yıllık kocası olmadan gitmeyeceğini söyledi. Diğer yolcuların şahit olduğu bu an, James Cameron’un çektiği Titanic filminden silinen bir sahnede de yer aldı.

61 yaşındaki Stockton Rush 2009’da OceanGate’i kurdu. Princeton eğitimli havacılık mühendisi, savaş uçakları üzerinde çalıştı.

Dikkatini denize çevirmeden önce Mars’a gitmeyi umuyordu. OceanGate’in iletişim direktörü olan Wendy Rush son iki yılda kocasının şirketiyle birlikte Titanik enkazını üç kez ziyaret etti.