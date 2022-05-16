Keleşzade: Daha Fazla Sefalet, Daha Fazla Yoksulluk Dışında Bir Şey Vaat Edemeyen Bir Sistem

Son dönemde yaşanan hükümet kriziyle ilgili konuşan Keleşzade, bu sistemin halka artık vereceği bir şey kalmadığını söyleyerek, kurululan Üstel hükümetinin bir önceki hükümetin bıraktığı yerden devam edeceğini belirtti. Keleşzade, asgari ücretli sefalet koşullarında yaşayamaya devam edecek, daha fazla özelleştirmenin yolları açılacak, zamlar devam edecek dedi. Bu nedenle bizlerin en çok örgütlenmesi gereken zamanlardan birindeyiz diyen Keleşzade, halkın dayanacak gücü kalmadığını, şu anda bir öfkenin hakim olduğunu, ancak bu öfkenin belli talepler etrafında siyasetin öznesi olan yapılar tarafından geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, Bağımsızlık Yolu olarak bizim bu konuda somut önerilerimiz vardır ifadelerine yer verdi.

Zenginleşmeye Devam Eden Kesimlerin Artık Bedel Ödemesi Gereken Zamandayız

Keleşzade, asgari ücretlinin sefalet ücretinin altında bir ücret aldığını, siyaset kulislerinde hayat pahalılığının 6 ayda bir yansıtılmasının rafa kaldırılmasının konuşulduğunu belirterek, “biz bunun sadece kamuda uygulanması değil özel sektör içinde asgari ücretin en düşük kamu maaşına sabitlenerek hayat pahalılığı ödeneğinin de 6 aydan 2 aya indirilmesini zaruri görüyoruz” diye konuştu. Keleşzade, pandemi döneminde herkes bedel öderken zenginleşmeye devam eden kesimlerin artık bedel ödemesi gereken zamanın geldiğini ifade ederek, sokakta olacak olan eylemlerle ilgili somut taleplerin olması gerektiğine vurgu yaptı. Keleşzade, somut talepler üzerinden sokağa çıkıp belli hedefler üzerinden bu çürümüş yapıyı halktan yana taraf olan bir yapıya aktarılması gerektiğini söyledi. Keleşzade, gerçekten çürümüş bir ceset yapısının hakim olduğunu söyleyerek, bu tarz eylemlerin özellikle bu dönemde hayati önem taşıdığını kaydetti.

Tatar, Türkiye’deki Festivallere Katılmak Dışında Ne Yapıyor?

Keleşzade, Cumhurbaşkanlığı önünde gerçekleştirdikleri sokak eyleminin amacının Ersin Tatar’a bir şeyleri hatırlatmak için olduğunu belirterek, bu dönemde Türkiye’deki festivallere katılmak dışında ne yaptığını sorduklarını söyledi. Keleşzade, kktc’nin tanıtılacağının söylendiğini, bugüne kadar bunun denenmemiş bir şey olduğunu belirterek, bunun sorulduğunu ayrıca ekonomik krizden kaynaklı asgari ücretin de bir sefalet ücreti haline geldiğini hatırlattıklarını kaydetti. Keleşzade, kktc’yi tanıtmak diye egemen eşitlikten bahsedilen safsatalara kendilerinin dahi inanmadığını, sırf seçim döneminde bunların söylendiğini belirtti. Keleşzade, “Ne yaparsan yap bu halk seni silihtardan indirmeyi bilecektir” diyerek, bizden bir saat önce hayvancıların da bir eyleminin söz konusu olduğunu kaydetti. Keleşzade, normalde bir eylemde gözaltı olmazken gübre döküldüğü için gözaltı olmasının bu rejimin çürümüşlüğünün göstergesi olduğunu kaydetti. Keleşzade, çürümüş bir cesettir tanımının içinde bulunduğumuz rejimin halkına daha fazla sefalet, daha fazla yoksulluk dışında bir şey vaat edemeyen bir sistemin söz konusu olduğunu belirtti.

Muhalefet Olarak İktidarı Ele Geçirmek Mümkün

Keleşzade, sine-i millete dönmeyi ortaya koyan partilerin ve bu konu üzerinden bu yapıları birileri meclise sokarken halkın faydasına olacak diye bir algının olduğunu söyledi. Keleşzade, bu sistem içinde bir şeyleri değiştirebilmenin mümkün olmadığını söyleyerek, hükümet olmakla iktidar olmanın aynı şey olmadığını kaydetti. Keleşzade, muhalefet olarak iktidarı ele geçirmenin mümkün olduğunu ifade ederek, “biz Bağımsızlık Yolu olarak meclise girmiş olsaydık eğer biz buradan çekileceğiz noktasında olmazdık. Çünkü biz bunun bilinciyle oraya girilmesi gerektiğini söyledik. Ancak bugün sine-i milleti vurgulayan yapılar milletvekilliği koltuklarında oturarak bir şeyleri değiştirecekleri algısıyla gittikleri ve şu anda bunu yapamadıkları için bu tartışmayı önümüze koyuyorlar” diye konuştu.

UBP Hiç Değişmedi! Hep Halk Düşmanı Politikalar Uygulamaya Devam Edecek

Keleşzade, UBP’ye yapılmış olan bir müdahalenin söz konusu olduğunu belirterek, “UBP’ye yönelik bugün bir müdahale olmamış olsaydı UBP’nin yapacakları değişecek miydi?” diye sordu. Keleşzade, bu soruya verilecek olan yanıtın hayır olduğunu ifade ederek, UBP’nin hep halk düşmanı politikalar uygulamakta olduğunu söyledi.

Keleşzade, TDP Genel Başkanı Mine Atlı’nın Cumhurbaşkanın Tatar ile ilgili açıklamasında vatan haini demesi üzerinden bir suç duyurusunun yapıldığını anlatarark, bunun ifade özgürlüğüne yönelik yapılmış bir hakaret ve taciz durumu olduğunu söyledi. Keleşzade, böylesi bir durumun kabul edilebilir olmadığını belirterek, Tatar’ın Türkiye’deki abilerine, şaklabanı olduğu kişilere özenmesinin bir sonucu olduğunu söyledi. Keleşzade, “Biz Mine Atlı ile dayanışmamızı belirtiyoruz” diyerek, özellikle rejimin bu denli saldırganlaştığı dönemlerde dayanışmanın en çok gerekli olduğu alanlar olduğunu açıkladı.

Bağımsızlık Yolu

Basın Ofisi