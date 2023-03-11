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Kemal Kılıçdaroğlu deprem çadırında sabahladı

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CHP Genel Başkanı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ikinci gününde geceyi deprem çadırında geçirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu deprem çadırında sabahladı

Malatya'daki temaslarının ardından dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'a giden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yansıra, ABB Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un da bulunduğu CHP heyeti, Cumhuriyet, Kültür Merkezi önünde kurulan çadırkentte vatandaşlarla sohbet etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra geceyi geçireceği Kahramanmaraş'ın tek CHP'li belediyesi olan Nurhak Belediyesi'nin önündeki çadırkente geçti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin bulunduğu çadırkentin önüne soğuk havaya rağmen kısa sürede binlerce kişi toplandı. Ziyaretçiler, slogan atmamaları konusunda uyarılırken, yakılan ateşte ısınıldı.

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CHP Genel Başkanı geceyi, Ankara Büyükşehir Belediye Bakanı Mansur Yavaş ile aynı çadırda geçirirken parti sorumlularına “Çadırda ekstra hiçbir şey olmasın. Vatandaş nerede, nasıl barınıyorsa biz de öyle kalacağız” talimatı verdi.

Kılıçdaroğlu, çadırda katıldığı bir canlı yayın sohbetinde Millet İttifakı’nın çıktığı yolculuğunun sırada bir yolculuk değil, demokrasi yolculuğu olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Türkiye’de karamsar bir tablo vardı. Ve bu tablonun yarattığı birçok sorun vardı. Bu, her şeye yansıyordu. Ben şuna inanıyorum, tercihlerimizin tamamını vatandaşlarımızdan yana yaparsak aşamayacağımız, anlaşamayacağız hiçbir sorun olmadığını düşünüyorum.

* Temaslarımız sonucunda şunu gördüm. Keşke her çadırda, geleceğimiz olan çocuklar için bir psikolog olsa.

* Burada hep şunu söyledim. Türkiye büyük bir ülkedir. Tüm sorunların üstesinden gelebilir. Aksaklıkların değişimle çözülebileceğini ifade ettim.

* Çadır sıkıntısı ve yoğun konteyner talebi var.

Sabahın erken saatlerinde uyanan Kılıçdaroğlu, kendisini çadırının önünde bekleyen depremzede Eşe Gözel’in sıkıntılarını dinledi. Ardından depremzedelerle birlikte kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, kentteki ziyaretlerine başladı. Fotoğraf: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün Nurhak'taki 11 çadır kentte incelemelerini tamamlayarak, Elbistan'a geçecek.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Ekinözü ve Afşin ilçeleri, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası, Yaşam Hak Konteyner Kenti, Konak Belediyesi Çadırkenti ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Lojistik Merkezi’ni ziyaret edecek. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşacak.

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