Kemoterapiye alternatif kanser tedavisi bulundu

ABD'de bilim insanları, nanoteknoloji sayesinde kemoterapiye alternatif olabilecek bir kanser tedavisi geliştirdi. Yan etkisi de çok az.

Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden araştırmacıların "moleküler kırıcılar" (molecular jackhammers -MHJ) adını verdiği yöntemin tümörleri ortadan kaldırma amacıyla kullanılabileceği bildirildi.

MHJ yönteminde, tıbbi görüntüleme işlemlerindekine benzer bir siyanin boyası vücuda enjekte ediliyor. Bu boya, bir kanser hücresine bağlandıktan sonra vücuda zarar vermeden derinlere nüfuz edebilen bir kızılötesi ışık sayesinde aktif hale getiriliyor.

Bu sinyaller kanserli hücrede titreşime yol açıyor ve hücre zarının yırtılmasını sağlayarak kanseri yok ediyor.

Araştırmanın başyazarı Ciceron Ayala Orozco, teknolojinin şimdilik sadece fareler üzerinde denendiğini ve prensipte çalıştığını söyledi. Akademisyen, insanlar üzerindeki deneylerinse ancak yıllar sonra gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Orozco, ayrıca MHJ teknolojisinin, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapiye kıyasla çok daha az yan etkiye yol açacağını belirtti.

Rice Üniversitesi'nden James Tour, agresif bir deri kanseri olan melanomlu fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, hayvanlardan yarısında kanser hücrelerinin tamamen yok edildiğini bildirdi.

Araştırmacı, bu teknolojinin vücuttaki kanserli hücre kalıntılarının tespiti için de kullanılabilmesi amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.