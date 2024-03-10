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Kepçe araçta yangın çıktı

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Kepçe araçta yangın çıktı
Kepçe araçta yangın çıktı

09.03.2024 tarihinde, saat 17:45 sıralarında, Güngör’de bir şahsa ait ağılda park halinde bulunan kepçe araçta, muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu kepçe araç ile yangının sirayet etmesi soncu toplam 40 adet sano rulo balya yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.  

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