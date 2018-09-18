KIB-TEK 1 günlük gecikme için %3 faiz uyguluyor!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tüketicilerin 1 günlük ödeme gecikmesi olması halinde bile faturalara aylık %3 faiz uyguladığı ortaya çıktı.

Aylık uygulanan %3'lük faiz oranının birleşik faiz olarak yıllık %42,58 oranına geldiği öğrenildi.

Kıb-Tek bu yıl içerisinde iki kez de tarifelere zam uygulamıştı. İlk zamda %14 ikinci zamda ise %30 oranında fiyatlar yükseltilmişti.

KIB-TEK Yeni zam hazırlığında

Kıb-TEK'in yeni zam hazırlığında olduğu da öğrenildi. %30'u bulması beklenen zam nedeni ile ilgili EL-SEN geçtiğimiz hafta grev ve eylem yapmış AKSA'ya döviz üzerinden ödenen tutarın TL olarak sabitlenmesini istemişti.