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KIB-TEK 1 günlük gecikme için %3 faiz uyguluyor!

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KIB-TEK 1 günlük gecikme için %3 faiz uyguluyor!
KIB-TEK 1 günlük gecikme için %3 faiz uyguluyor!

KIB-TEK 1 günlük gecikme için %3 faiz uyguluyor!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tüketicilerin 1 günlük ödeme gecikmesi olması halinde bile faturalara aylık %3 faiz uyguladığı ortaya çıktı.

Aylık uygulanan %3'lük faiz oranının birleşik faiz olarak yıllık %42,58 oranına geldiği öğrenildi.

Kıb-Tek bu yıl içerisinde iki kez de tarifelere zam uygulamıştı.  İlk zamda %14 ikinci zamda ise %30 oranında fiyatlar yükseltilmişti.

KIB-TEK Yeni zam hazırlığında

Kıb-TEK'in yeni zam hazırlığında olduğu da öğrenildi. %30'u bulması beklenen zam nedeni ile ilgili EL-SEN geçtiğimiz hafta grev ve eylem yapmış AKSA'ya döviz üzerinden ödenen tutarın TL olarak sabitlenmesini istemişti.

 

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