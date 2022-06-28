Kıb-Tek Çalışanları El-Sen'de; ''İstifa!''

Kalabalık bir grup KIB-TEK çalışanı EL-SEN'e giderek Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç ile görüştü.
Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmede çalışanlar, "İstifa!" diye slogan attı ve sendikanın genel kurula gitmesini talep etti.
Kalabalık bir grup KIB-TEK çalışanı EL-SEN'e giderek Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç ile görüştü.
Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmede çalışanlar, "İstifa!" diye slogan attı ve sendikanın genel kurula gitmesini talep etti.
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