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Kıb-Tek Çalışanları El-Sen'de; ''İstifa!''

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Kıb-Tek Çalışanları El-Sen'de; ''İstifa!''
Kıb-Tek Çalışanları El-Sen'de; ''İstifa!''

Kalabalık bir grup KIB-TEK çalışanı EL-SEN'e giderek Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç ile görüştü.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmede çalışanlar, "İstifa!" diye slogan attı ve sendikanın genel kurula gitmesini talep etti.

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