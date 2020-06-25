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KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı'na soruşturma

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KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı'na soruşturma
KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı'na soruşturma

KIB-TEK 3 Haziran tarihli Yönetim Kurulu kararında ‘oy çokluğu’ ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik hakkında disiplin kovuşturması başlatma kararı aldı.

5 UBP, 2 de HP temsilcisi bulunan KIB-TEK Yönetim Kurulu’ndan Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik hakkında ‘oy çokluğu’ ile disiplin kovuşturması başlatılması ise hem UBP içindeki çekişmeyi hem de UBP ile HP arasındaki gerilimi gündeme taşıdı.

Disiplin kovuşturması kapsamına alınan iddiaları Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu gündeme getirirken, Mehmet Özçelik hakkında üç ayrı konuda disiplin suçu iddiası kayıtlara geçti.

Disiplin kovuşturmasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise konularla ilgili Soruşturma Memuru olarak Genel Müdürlüğü döneminde adı ‘Ek mesai’ davasında geçen ve şu an KIB-TEK Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Gürcan Erdoğan’ın atanması oldu.

 

3 ayrı konudan disiplin kovuşturması

Mehmet Özçelik hakkındaki disiplin kovuşturmasında ilk ifade edilen konu; KIB-TEK Whatsup iletişim grubu içerisindeki yazışmalarda Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu’na saygısız, saldırgan ve tehdit içeren yazılar yazarak üslerine karşı gerekli hiyerarşik saygıyı göstermediği oldu.

Bunun yanında kuruma ait aracın anahtarlarını Kurum Genel Müdürü vey Yönetim Kurulu’na teslim etmediği veya teslim etmekten kaçındığı gerekçesiyle  ‘Araç tahsisi ve kullanımı ile ilgili genelgeye’ uymadığı da belirtildi.

Kayıtlara geçen bir diğer konu ise ‘Dış yazışmaları Genel Müdür’ün yazılı onayı olmaksızın yaptığı’ oldu.

 

Bazı uygulamaların usulüne aykırı yapıldığı işaret edildi

Söz konusu disiplin kovuşturmasında adı geçen isimler, YENİDÜZEN’e konuştu.

Yönetim Kurulu’nun şikayetleri değerlendirdiğini ve ‘oy çokluğuyla’ soruşturma kararı aldığını dile getiren KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın bazı uygulamaların usule aykırı yapıldığını işaret etti.

Şahsına hakaret edildiği gerekçesi ile iletişim grubundaki yazışmaları Yönetim Kurulu’na taşıyan KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, “Whatsup grubu içinde bir tartışma yaşandı ve tartışma saygı seviyesi aşan yerlere gitti, şahsıma hakaret edildi” dedi.

Hakkında disiplin kovuşturması açılan KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik ise YENİDÜZEN’in telefonlarını yanıtsız bıraktı. Özçelik’e gün boyu ulaşmak mümkün olmadı.

 

Erdoğan: “Müdürün yapması gereken yazışmalar yapıldı”

Soruşturma memuru olarak atanan KIB-TEK Koordinasyon Kurulu Başkanı Gürcan Erdoğan ise Genel Müdürün yapması gereken yazışmaların, müdür muavini üzerinden yapıldığını dile getirerek, taraflarla görüşeceğini belirtti.

KIB-TEK’te Başbakanlık Denetleme Kurulu raporuna yansıyan ve mahkemeye taşınan ‘Ek mesai’ davasında adı geçen eski Genel Müdür Gürcan Erdoğan, şu an KIB-TEK Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Hatırlanacağı üzere; Başbakanlık Denetleme Kurulu raporuna da yansıyan, KIB-TEK’te eski Genel Müdür Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye %25 oranını aşacak şekilde yaptığı ek mesai ödemeleri yargının da gündeminde gelmiş, Erdoğan, “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla 2018 yılı Ağustos ayında mahkemeye çıkarılmıştı.

 

 

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