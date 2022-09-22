  • BIST 3.281,48
  • Altın 988.209
  • Dolar 18.3564
  • Euro 18.1712
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Kıb-Tek’e yakıt alımı için yeniden ihale...

» »
150 bin metrik ton akaryakıt için 11 Ekim'e kadar teklif verilebilecek
Kıb-Tek’e yakıt alımı için yeniden ihale...

Merkezi İhale Komisyonu (MİK), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) akaryakıt temini için 15 Eylül’de yapılan ihalenin sonucunun "teknik, hukuki ve vicdani olarak kabul edilebilir olmadığı" gerekçesiyle Başbakan Ünal Üstel tarafından iptal edilmesinin ardından bugün yeniden ihaleye çıktı.

MİK’in resmi internet sitesinde 150,000 ± 20% metrik ton Akaryakıt (max %1 kükürt içerikli fuel-oil ) Temini ve Taşıma İhalesi için  11 Ekim Salı günü saat 10.00’a kadar teklif verilebileceği duyuruldu.

MİK ihale duyurusuna göre, ihaleye KKTC’de tescilli yerli şirketler veya yabancı şirketler ile KKTC’de kurulmuş olmayan iktisadi işletmeler katılabilecek.

İhale için ayrılan toplam tahmini değer 7 milyon 800 bin USD (52 USD/MTon) (Prim) + Platts olarak açıklanırken,  daha önce çıkılan ve iptal edilen 269/2022 sayılı ihalede şartname alanlar, bu şartnameyi ücretsiz olarak temin edebilecekler.

İhalede geçici teminat mektubu 150 bin TL olacak, teminatsız teklifler dikkate alınmayacak.

İhaleye tekliflerin ABD Doları üzerinden en geç 11 Ekim Salı günü saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

Kıb-Tek için bugün açılan yeni ihalede 150 bin metrik ton için teklif istenirken, iptal edilen ihalede miktar 200 bin metrik tondu. 

Kıb-Tek’in daha önce askıya alınan akaryakıt ihalesi 15 Eylül’de pazarlık usulü gerçekleştirilmiş ve ihaleye ihale şartnamesini yerine getiren 4 firma katılmış, taban fiyat 19, tavan fiyat ise 45 dolar olarak açıklanmıştı.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve MİK Başkanı Halis Üresin 16 Eylül’de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (Kıb-Tek) 200 bin metrik ton akaryakıt temini ve taşınması için  pazarlık usulü ihaleyi, ton başına 45 ABD Doları 9376 Cent telkif veren İçkale Petrol’ün kazandığını açıklamıştı.

Başbakan Ünal Üstel ise 19 Eylül'de, kurumun ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu gerçeği de dikkate alındığında yapılan son yakıt ihalesinde ortaya çıkan 19-45 dolarlık ihale sonucunun teknik, hukuki ve vicdani olarak kabul edilebilir olmadığını, kurum açısından ödeme konusunda ciddi kayıp olacağını belirterek, ihalenin iptal edileceğini açıklamıştı.

 
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Amcaoğlu çeşitli temaslar yapmak üzere Ankara’ya gitti22 Eylül 2022 Perşembe 11:02
  • Kıb-Tek’e yakıt alımı için yeniden ihale...22 Eylül 2022 Perşembe 11:02
  • Meclis ve Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev Kaynak: Meclis ve Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev22 Eylül 2022 Perşembe 10:52
  • İki Okulda Grev!22 Eylül 2022 Perşembe 09:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü22 Eylül 2022 Perşembe 09:48
  • Sadık Gardiyanoğlu: Yol haritası belirlendi, tüm dünyaya ilan edildi22 Eylül 2022 Perşembe 09:30
  • Yeni Havayolumuzun ismi belli oldu!22 Eylül 2022 Perşembe 09:08
  • Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği: İşgal altındaki bölgelere doğrudan uçuş söz konusu değil22 Eylül 2022 Perşembe 09:06
  • İskele Çevre İnsiyatifi'nden Şehir Plancıları Odası'na destek22 Eylül 2022 Perşembe 08:51
  • Sendikalar, Bugün Cumhuriyet Meclisi ve Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde Tam Gün Grevde22 Eylül 2022 Perşembe 08:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti