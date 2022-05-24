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“Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor” projesi kapsamında 46 Gazi Kıbrıs’a geldi

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“Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor” projesi kapsamında 46 Gazi Kıbrıs’a geldi
“Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor” projesi kapsamında 46 Gazi Kıbrıs’a geldi

“Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor” projesi kapsamında, Kahramanmaraş’tan 46 Kıbrıs gazisi KKTC‘ye geldi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nin projesi kapsamında Kıbrıs’a gelen gaziler, Kapalı Maraş, Namık Kemal Zindanı, Katliam Çukuru ve Şehitliği, Cengiz Topel Anıtı, Minia Kıbrıs Müzesi, Hz. Ömer Türbesi, Mavi Köşk, Girne Kalesi, Tatlısu Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve Alsancak Belediyesini ziyaret edecek.

Haberde, heyetin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından da ağırlanacağı belirtildi.

– Özçınar Kıbrıs gazilerini ağırladı

Öte yandan, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar,  46 Kıbrıs gazisini Güzelyurt’ta ağırladı.

Kalkanlı’da yer alan Hilkat Park Restaurant’ta gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Mahmut Özçınar, ziyaretten büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirtti. Ziyaretin önemine değinerek verilen mücadelenin unutulmasının mümkün olmadığını vurgulayan Özçınar, 48 yıl önce Barış Harekatı’na katılan gazilere şükranlarını sundu. Mahmut Özçınar, vatan topraklarının oluşmasında gazilerimizin emeklerinin ve vermiş olduğu mücadelenin gelecek nesillere aktarılmasının da önemine dikkat çekti.

Yemekte, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi gazileri yer aldı.

Yemek sonrasında ise karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler için düzenlenen gezi programı 23 – 25 Mayıs tarihleri arasında olacak.

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