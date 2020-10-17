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Kıbrıs Hava Yolları (Cyprus Airways) yer hizmetlerini Riga'da HAVAŞ verecek

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Kıbrıs Hava Yolları (Cyprus Airways) yer hizmetlerini Riga'da HAVAŞ verecek
Kıbrıs Hava Yolları (Cyprus Airways) yer hizmetlerini Riga'da HAVAŞ verecek

Kıbrıs Hava Yolları (Cyprus Airways) yer hizmetlerini HAVAŞ verecek

Havaş haberi sosyal medya hesabından duyurdu;

Cyprus Havayolları’nı Riga’da portföyümüze ekledik. Larnaka’dan Riga Havalimanı’na karşılıklı charter seferler düzenleyecek Cyprus Havayolları’nın, yer hizmetleri operasyonunu üstlendik. / We added Cyprus Airways to our portfolio in Riga. We undertook the ground handling operations of Cyprus Airways, which will schedule reciprocal charter flights from Larnaca to Riga Airport.

Cyprus Airways

#havaş #havasgroundhandling #havasgroundhandlingcompany

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