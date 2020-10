Kıbrıs Hava Yolları (Cyprus Airways) yer hizmetlerini Riga'da HAVAŞ verecek

Kıbrıs Hava Yolları (Cyprus Airways) yer hizmetlerini HAVAŞ verecek

Havaş haberi sosyal medya hesabından duyurdu;

Cyprus Havayolları’nı Riga’da portföyümüze ekledik. Larnaka’dan Riga Havalimanı’na karşılıklı charter seferler düzenleyecek Cyprus Havayolları’nın, yer hizmetleri operasyonunu üstlendik. / We added Cyprus Airways to our portfolio in Riga. We undertook the ground handling operations of Cyprus Airways, which will schedule reciprocal charter flights from Larnaca to Riga Airport.

Cyprus Airways

#havaş #havasgroundhandling #havasgroundhandlingcompany