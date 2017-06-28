Kıbrıs sorununa iki kurucu devletin eşitliğine dayalı federal çözüm sağlamak amacıyla düzenlenen Kıbrıs Konferansı başladı.

Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde, İsviçre’nin dağ kasabası Crans-Montana’da Le Regent Kongre Merkezi’nde yer alan konferans yerel saatle 10.00’da (KKTC saatiyle 11.00’de) toplandı.

Ocak 2017’de başlayan ve 5 aylık aradan sonra yeniden toplanan konferansta, Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra, garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere yer alıyor.

Toplantılara, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanısıra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü Jonathan Allen katılıyor.

Konferansa gözlemci olarak katılan AB’yi ise AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmerman ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Pieter Van Nuffel temsil ediyor.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile Özel Temsilci Elizabeth Spehar, konferansın yapılacağı bina önünde durarak katılımcıları tek tek karşıladı ve el sıkıştı.

AKINCI’DAN ÜÇ DİLDE MERHABA

Cumhurbaşkanı Akıncı, konferansın yapılacağı binaya girerken basın mensuplarına hitaben Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak “merhaba” dedi.

Rum lider Anastasiadis gazetecileri selamlarken “Umutluyum, her zaman umut vardır” derken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’tan “Burayı beğendim, gerektiği kadar burada kalacağım” sözleri işitildi.

Binaya ilk gelen Rum lider Anastasiadis oldu. Anastasiadis’i AB temsilcisi Timmerman, Cumhurbaşkanı Akıncı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, İngiliz yetkili Allen ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu izledi.

Kıbrıs’ın geleceği için büyük önem taşıyan konferansı, kalabalık basın grubu izliyor.

BELGE YOK

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, ilk konferans toplantısı ve daha sonra taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelerde hazırladığı açıklanan ortak belgeyi sunmayacağını açıkladığı konferansta, bugüne kadar müzakere edilen ancak uzlaşılamayan konular ele alınacak.

Konferansta ayrıca garantörlerin de katıldığı 2. bir masada “Güvenlik ve Garantiler” başlığı ele alınacak. “Güvenlik ve Garantiler” başlığı, 12 Ocak’tan sonra yeniden siyasi düzeyde görüşülecek.

#UNITECYPRUS NOW EYLEMDE

Bu arada bir süreden beridir Kıbrıs'ta çözüm için eylemler gerçekleştiren çok toplumlu vatandaşlar inisiyatifi #UniteCyprusNow” eylemlerine Kıbrıs Konferansı'nın yapıldığı Crans-Montana'da devam ediyor. İsviçre'ye gelen grup, konferansın yapıldığı bina civarında eylem yapıyor.