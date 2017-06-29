Kıbrıs Konferansı: İşte masadaki öneriler

Crans-Montana’daki Kıbrıs konferansında bu sabah güvenlik ve garantiler ile ilgili yapılan oturumda, taraflar dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler Yardımcısı Jeffrey Feltman’ın yöneltmiş olduğu 3 soruya sözlü olarak yanıt verdi.

Tarafların yanıt vermesi istenen sorular şunlardı:

Garanti Antlaşması'nın akıbeti ne olmalı?

Herhangi bir anlaşma nasıl uygulanmalı ve uygulamanın izlenmesi nasıl yapılmalı?

Yeni sistem hem Kıbrıslı Türklerin hem Kıbrıslı Rumların endişelerini nasıl karşılayacak?

Sorulara karşılık, dün akşam topladığı Ulusal Konsey’de 16 sayfalık bir yanıt hazırlayan Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı ve daha sonra Mont Pelerin’deki teknik çalışmalarda da gündeme getirilen öneriyi tekrarladı. Anastasiadis birleşik federal Kıbrıs’ın güvenliğinin uluslararası bir polis gücü tarafından sağlanmasını önerdi. Anastasiadis ayrıca, Türk askerinin %75’inin Kıbrıs’tan hemen çekilmesini, geriye kalan askerin spesifik bir takvim çerçevesinde adadan ayrılmasını, çözümün ve Türk askerinin çekilmesinin BM Antlaşması’nın 7. Faslı uyarınca BM Güvenlik Konseyi ve AB tarafından izlenmesini önerdi. BM Antlaşmasının 7. Faslı, herhangi bir saldırı eylemi durumunda BM Güvenlik Konseyi’nin gerekli görmesi halinde BM askeri gücünün müdahalesine izin veriyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, dün akşam yaptığı öneriyi tekrarladı. Buna göre, çözüm anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile önemli miktarda asker adadan çekilecek. Geriye kalan askerin çekilmesi, iç konular ve özellikle de yönetim ve güç paylaşımı konusundaki gelişmelere bağlı olarak müzakere edilecek. Çözümün izlenmesi için ise BM Antlaşmasının 6. Faslı uyarınca bir izleme komitesi kurulacak. BM Antlaşmasının 6. Faslı uyuşmazlıkların askeri olmayan önlem ve yaptırımlarla çözülmesini öngörüyor.