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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2023’ün ilk sergisini bugün, Girne Üniversitesi’nde açacak

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2023’ün ilk sergisini bugün, Girne Üniversitesi’nde açacak
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2023’ün ilk sergisini bugün, Girne Üniversitesi’nde açacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2023’ün ilk sergisini 20 Ocak Cuma (bugün), Girne Üniversitesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nda açacak.

Ferdiye Yurdakul’un “mandala” eserlerini bir araya getiren “Circle of Life, Yaşam Döngüsü” sergisi, 20 Ocak Cuma Günü saat 14’te; Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Girne Üniversitesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 2023’te düzenleyeceği ilk sergi olacak olan “Circle of Life”, aynı zamanda müzenin düzenlediği 433’üncü sergi olacak. Sergi, 10 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Sanskritçe’de ‘çember’ anlamına gelen “mandala”, uzak doğu inanışlarında meditasyon ve farkındalığı geliştirmek amacı ile kullanılıyor. Mandala’da ortadaki şekiller benliği simgelerken çevredeki şekiller ise benliğin etrafındaki evreni simgeliyor.

Ferdiye Yurdakul kimdir?

Ferdiye Yurdakul, 1976’da Güzelyurt, Kalkanlı Köyünde doğdu. Kuzey Kıbrıs’ta tamamladığı ilk, orta ve lise öğreniminin ardından 1997’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi “Türk Dili ve Edebiyatı” bölümünü bitirdi.

Türkiye’de başladığı öğretmenlik hayatına 2008-2010 döneminde Yakın Doğu Koleji’nde devam etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nde “Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması Ana Bilim Dalı”nda masterını tamamlayan Yurdakul, halen, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Oğuz Veli Ortaokulu’nda Türkçe öğretmenliği yapıyor.

2015’te Anadolu Üniversitesi’nin “Felsefe” bölümünden mezun olan Ferdiye Yurdakul, 2016’da yoga ile tanıştı. Yin Yoga dersleri almaya başlayan Yurdakul, 2018’de Devrim Akkaya’nın “Yin Yoga Teacher Training” eğitiminin yanı sıra; 2018’de “Psychology of The Chakras” ve “ Meridyen Teorileri ve 5 Element Yoga Serileri” eğitimlerini aldı.

Reiki, “Yaşam Koçluğu”, “Masal Terapisi”, “Resim Analizi” eğitimleri de alan Yurdakul, “Çocuk Yogası Eğitmenliği Eğitimi ve “Çocuk Yogası Eğitmenlik Eğitimi” eğitimleri de alarak kendisini bu alanda geliştirmeye devam etti. Sonrasında, 2019’da Mandala eğitimini de tamamlayarak bu alanda da çalışmaya başladı.

“Follow Your Dreams” adında Türkçe – İngilizce açıklamalı, içerisinde ünlülerin, filozofların, bilim adamlarının sözlerinin de yer aldığı, yirmi dokuz adet renklendirilmeye hazır mandala çizimlerinin olduğu mandala boyama kitabının ilk basımı Temmuz 2019’da Ankara’da yapıldı. Daha sonra, “Follow Your Dreams” in ikinci yetişkin kitabını çıkardı. Çocuklar için de aynı isimde iki adet mandala boyama kitabı vardır. 2020 yılında, meditasyon yapmanın çeşitli yöntemlerini anlattığı “Mantralar Yantralar Mandalalar” adlı kitabını yayımladı. 2021 ‘de ise sohbet – anı türünde yazdığı yaşamla ilgili, felsefi köşe yazılarının bulunduğu “Ben’i Hatırla” kitabını çıkardı.

Doğal taşlardan malalar, bileklikler dizayn eden Yurdakul, kendi tarzında, mandalalar çizmeye devam ediyor.

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