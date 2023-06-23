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Girne Üniversitesi, Mikrobiyoloji Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı

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Girne Üniversitesi, Mikrobiyoloji Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı
Girne Üniversitesi, Mikrobiyoloji Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC), TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu, Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Antimikrobiyal Dirençte Güncel Durum” sempozyumu Girne Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen sempozyumda, mikropların antimikrobiyal ilaçlara karşı geliştirdiği direncin tanımı, Covid-19 pandemisinin ilaç direncine olan etkisi, dirençli mikroorganizmaların barsak florasındaki kolonizasyonu gibi konular ele alındı. Hayvan sağlığı alanında antibiyotik kullanımı ve dirence olan etkisi hakkında da önemli bilgiler paylaşıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır ve Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak'ın açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyum, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Suat Günsel Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Ünal’ın sunumuyla devam etti. Sunumda, antimikrobiyal direncin tanımı, tarihçesi, nasıl geliştiği ve yayıldığıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda, Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hakan Evren, COVID-19 pandemisinin dirence olan etkisini vurgulayan bir konuşma yaparken, Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı üyelerinden Doç. Dr. Emrah Ruh ise KKTC’de dirençli mikroorganizmaların barsak florasındaki kolonizasyonuyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Geniş bir katılımın olduğu sempozyuma, KKTC Veteriner Dairesi Hayvan Sağlığı Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Dr. Mehmet Demirpençe de hayvan sağlığı alanında antibiyotik kullanımı ve dirence olan etkisi hakkında önemli bilgiler sunarak katkıda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Süer’in antimikrobiyal direnci tek sağlık perspektifinden değerlendiren konuşmasının ardından, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin gönüllü katılımı ve özverili çalışmalarının büyük taktir topladığı organizsayonda, yaklaşık 140 katılımcıya düzenleme komitesi tarafından katılım belgesi verildi.

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