Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu, Türkan Şoray ve Ediz Hun’un da katılacağı anma programı düzenliyor

Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu, 6-10 Mayıs tarihlerinde, Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yılı dolayısıyla, şehit aileleri ve gaziler ile Türkan Şoray ve Ediz Hun’un katılacağı anma programı düzenliyor.

Anıt, şehitlik, dernek ve müze ziyaretlerinin gerçekleştirileceği program kapsamında 8 Mayıs akşamı Türkan Şoray ve Ediz Hun’un halkla bir araya geleceği bir etkinlik de yapılacak.

Konuyla ilgili Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş tarafından yapılan açıklamada, 1974 yılında Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti tarafından Yılın Kadın Sanatçısı seçilen Türkan Şoray ve Yılın Erkek Sanatçısı seçilen Ediz Hun’un, Kıbrıs Barış Harekâtından 2,5 ay önce ödüllerini almak üzere 6 Mayıs 1974 akşamı Kıbrıs'a geldiği anımsatıldı.

Şoray ve Hun’un 7 Mayıs 1974 Salı günü Atatürk Anıtına Çelenk koyarak saygı duruşunda bulunduğu, daha sonra Kıbrıs Türk Kuvvetler Alay Komutanlığı’nı, Alay Komutanı Kurmay Albay Mustafa Katırcıoğlu himayesinde, subay, astsubay, erbaş ve erlere moral ziyareti gerçekleştirerek, hatıra fotoğrafı çektirdiği bilgisi verilen açıklamada o ziyaret şu sözlerle hatırlandı:

“O gün tüm birlik için heyecan ve mutluluk dolu anlar yaşanmış, askerlerimiz anılarına bir yenisi daha eklemişti. Yeşilçam’ın değerli sanatçıları Türkan Şoray ve Ediz Hun ile tanışmak, fotoğraf çekilmek günü güzelleştirmiş, askerlik anılarında torunlarına gösterilip anlatılacak değerli bir fotoğrafları daha olmuştu. İşte o gün zaman durmuş ve askerlerimizin gülümsemeleri o fotoğraf karesinde kalmıştı.

Bu tarihi fotoğraf karesinden 74 gün sonra Kıbrıs Barış Harekâtı başladı. Gülümsemeler yerini gözyaşlarına bıraktı.

O tarihi fotoğraf karesinde yer alan Üsteğmen Ünal Genç, Astsubay Bayram Gümüş, Çavuş Zeki Alpsoley, Er Ülkü Akbulut, Er Haydar Kaya ile birlikte Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay’ına mensup 48 mehmetçiğimiz, Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımızın canını malını ve en doğal insanca yaşama haklarını güvence altına almak ve özgürlüğüne kavuşturmak için, üstün bir ulusseverlik duygusu ile kahramanca savaşırken şahadet mertebesine ulaştılar.”

Platformun gazi ve şehitlerin hatırasına sahip çıkmak ve ailelerine, yakınlarına mutlu günlerden bir an hediye etmek amacıyla çalışma başlattığı, bu vesileyle fotoğraflarda yer alan gazi ve şehitlerin ailelerine ulaşıldığı dile getirilen açıklamada, bu hatıra fotoğrafından 50 yıl sonra, 7 Mayıs günü büyük bir buluşma organize edildiği bilgisi verildi.

“Kahraman gazilerimiz ile aziz şehitlerimizin ailelerini, Türkan Şoray ve Ediz Hun ile 50 yıl önce aynı gün ve tarihte fotoğrafın çekildiği Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay'ının Gazinosunda bir araya getirerek zamanı yeniden canlandırmak ve o anı gelecek kuşakların kalplerine nakşetmek arzusundayız” denilen açıklamada, halka bu tarihi ana şahit olma çağrısı yapıldı.