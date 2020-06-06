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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, TMT Hakkinda Asılsız Bilgiler Verilmesine Tepki Gösterdi

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, TMT Hakkinda Asılsız Bilgiler Verilmesine Tepki Gösterdi
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, TMT Hakkinda Asılsız Bilgiler Verilmesine Tepki Gösterdi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Kanal T’de Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında asılsız bilgiler verildiğini savundu.

Bora yaptığı yazılı açıklamada, “Kanal T’de TMT hakkında asılsız bilgilere yer verilmesini hayret ve esefle karşılar, verilen bilgileri de aynen muhataplarına iade ederiz” dedi.                                       

“TMT’yi Amerika kurdu ise, TMT’yi meydana getiren Kara Çete, Volkan ve 9 Eylül Cephesi ve isim almamış diğer savunma gruplarını kim kurdu?” diye soran Bora, şunları kaydetti:

Bora, “(TMT) 1 Nisan 1955’de EOKA tedhiş örgütünün açık silahlı eyleme başlamasından 3 yıl sonra 1Ağustos 1958’de Kıbrıs Türk halkını Rum saldırılarına karşı savunma amacı ile yukarıda adları verilen küçük savunma gruplarını da bünyesine katarak Anavatanımız Türkiye’nin desteği ile kurulmuştur.”

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