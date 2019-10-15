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Kıbrıs Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği kuruldu

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Derneğin kuruluşuyla ilgili duyuru bu yıl dünyada ilk kez kutlanacak “15 Ekim Dünya Anatomi Günü”nde yapıldı.
Kıbrıs Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği kuruldu

Konuyla ilgili açıklamada, “Anatomi camiasının adadaki önemli ve kıdemli hocalarımızla yeni bir yol çizmesi,  anatomi alanında yeni yetişecek hekim ve diğer sağlık çalışanları için önemli bir sürecin başlangıcıdır” denildi. 
Kıbrıs Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’nin geçici yönetim kurulu üyeleri şöyle:
“Dernek Başkanı Prof. Dr. Sezgin İlgi,  Dernek Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sevda Lafcı Fahrioğlu, Genel Sekreter Uzm. Fzt. Musa Muhtaroğlu, Sayman Doç. Dr. Umut Fahrioğlu ve üyeler, Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, Doç. Dr. Senem Ertuğrul Mut, Uzm. Dr. Ferda Selçuk, Uzm.Dr. Fadime Tülücü.”

Derneğin kuruluş amaçları, “Adadaki üniversitelerin eğitim kadrosundaki anatomistler arasında iletişimi güçlendirme, bilimsel zeminde multidisipliner çalışmalar gerçekleştirme konusunda daha hızlı ilerlemek için dönemsel toplantılar düzenleme, kadavra bağışı hakkında halkı bilgilendirme ve bağış kadavranın kabul süreçleri hakkında bilgi ve sorunları, geliştirmeye ihtiyaç duyulan konuları ve çözüm önerilerini paylaşma” olarak sıralandı.

Derneğin kuruluşunun “24-31 Ekim Beden Bağışı Farkındalık Haftasına” hazırlanmak için  bir fırsat olarak görüldüğü de ifade edildi.

Dünya Anatomi Günü’nün odaklandığı hedefler ise şöyle ifade edildi:

 “Toplumda anatomi alanı hakkındaki bilinci arttırma,  bilim dalları arasında çalışma fırsat ve  çeşitliliğini teşvik etme,  anatomi algısını geliştirme,  kadavra bağışının önemine dikkat çekme, genç bilim insanlarının ilgisini anatomi alanına da yönlendirerek klinik alandaki çalışmaların anatomik zeminlerde daha kuvvetli ve sağlam ilerlemesi.”

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