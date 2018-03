Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. KELLE 2018 yılının ilk çeyreğinde akaryakıta ikinci kez zam yapan koalisyon hükümetini eleştirdi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler birliği Genel Başkanı KELLE geçmiş hükümetten kalan ve bakanlar kurulu kararıyla, 2016-2017 üretim sezonunda yaşanan bölgesel kuraklık ve verim kaybı sorunlarının halen çözüme kavuşturulmadığına dikkat çekti. Yeni kurulan koalisyon hükümetinin Şubat ayı başında akaryakıta litre başına uyguladığı 15 kuruşluk zammın ardından 17 Mart tarihinde yapılan ikinci zamda uygulanan litre başına 4 kuruşluk akaryakıt zammının kabul edilemez olduğunu belirtti. Üreticilerin halen 2017-2018 üretim sezonu içerisinde de kuraklık ile yüz yüze kalındığını da belirten genel başkan, üreticinin yapılan zamlardan zarar görmesini önlemenin yolunun bir an önce tarımsal üretimde kullanılmak amacı ile renkli akaryakıta geçilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Genel Başkan KELLE hükümetin Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanlığı bütçesinin içeriğini yakından takip ettiklerini de ayrıca belirtirken, Bakanlık bütçesi görüşmelerinin bittiğine işaret ederken Bakanlığın ve Genel Tarım Sigortası Fonu’nun bir an önce zarar tespit komisyonunu kurarak ülkemizde yaşanan kuraklığı derecesinin ve bölgelerinin derhal tespit edilmesini istediklerini vurguladı. Ülkemizde bu üretim sezonunda da yaşanan kuraklığın bir an önce tespit edilmesi gerektiğini belirterek, doğacak olan kaba yem ihtiyacını karşılamak için bakanlığın belli bölgelerin sano biçilmesine izin verilmesi gerektiği de belirtildi. Belirli bölgelerin ise ülkenin tohumluk ihtiyacının göz önünde bulundurularak, arazi bazında tohumluk sıfatı taşıyan arazilerin, biçilmesinin önüne geçilmesi ülkenin tohumluk ihtiyacının karşılanmasına önem gösterilmesi anlamına geleceğini de belirtmiştir. Genel başkan KELLE, ayrıca hayvancımızın kaba yem ihtiyacının da süratle belirlenerek gerekli çalışmaların vakit kaybetmeden başlatılması gerektiğini belirterek sadece ithal edilen arpa ve kaba yemin sübvanseye edilmesi ile değil ülkemizde yetiştirilen arpa ve kaba yeminde desteklemelerinin günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesine işaret etti.