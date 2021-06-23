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SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

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Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.
“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve tasarıyı madde madde oylamaya başladı.

Komite, söz konusu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle: “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile 8 adet Bölge Kurulları kurulacaktır.

Bölgelerdeki, vatandaşlarımızın ilaç ve eczane sorunları başta olmak üzere bölgelerdeki eczanelerin denetlenmelerini sağlamak için, bölge kurulları oluşturulmuştur. Böylece, eczane açma ve kapatma saatleri, meslek içi etik dışı davranışlar, nöbet saatlerinin kontrolleri, ilgili bölgelerdeki sosyal sorumluluk projeleri ve hasta eczacı arasındaki sorunların ilgili kurullarca çözümüne ulaşmak hedeflenmektedir. Yönetim kurulunun görev süresi, daha uzun vadeli projelerin hayata geçmesi için 2 yıldan 3 yıla uzatılmıştır.

Eczanelerde, eczacıların mecburi bulunması gerektiğini göz önünde bulundurarak aynı hassasiyeti yönetim kurulunda da gerçekleştirmeyi hedefledik, böylece yönetim kuruluna aday olacak olan erkek eczacıların askerlik görevini yerine getirmiş olması aranılan kriterlerdendir. Yönetim kuruluna aday olacak meslektaşlarımız en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir.

Bu nedenle Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.” UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı. Komite toplantısında ayrıca UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer aldı. Komite toplantısına davetli olarak ise, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden Umut Öksüz, Duygu Kuran, Zakire Kaleli, Ebru Başay ve Sağlık Bakanlığı’ndan Serap Konde katıldı. 

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