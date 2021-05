Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

And, birlik ve beraberliğin arttığı, sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin egemen olduğu, kalplerin yakınlaştığı bayramların yaşanmasını temenni etti.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And, bayram mesajında Ulu Önder Atatürk ile özgürlük ve milli mücadele liderlerini, şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere de saygılarını sunduklarını ifade ettia.